Вы так видите?

Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Я так вижу» начался в Приморье.

Он посвящен Всемирному дню фотографии и проходит в рамках фотофестиваля «Глубина резкости», который состоится во Владивостоке 19-20 августа. В эти дни для профессиональных фотографов и фотолюбителей будут проходить открытые лекции, мастер-классы и творческие встречи с интересными людьми из фотоиндустрии. Желающие отправятся в фототур по одному из живописных мест Приморского края или примут участие в большой фотоигре. Завершится фестиваль фотовыставкой, в которую войдут лучшие фотографии, присланные на конкурс «Я так вижу», сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры.

В рамках фотоконкурса предусмотрены следующие номинации: «Лицо поколения» (портрет, изображение человека или группы людей), «Больше, чем MORE» (морской пейзаж, морская флора и фауна), «Это уже мейнстрим» (мобилография – фотография, сделанная на мобильный телефон и другие устройства, не предназначенные для профессиональной фотосъемки), «Моя планета в порядке» (пейзаж, флора и фауна), «Жизнь замечательных вещей» (натюрморт), «Жизнь или что-то в этом роде» (репортаж, фотожурналистика, документальная фотография, уличная фотография), «Город знакомый» (городской пейзаж, архитектура).

Оценку работ, представленных на фотоконкурс, проведут члены экспертной комиссии, в состав которой войдут известные дальневосточные и российские фотографы. В каждой номинации будут определены три призовых места.

Конкурсные работы принимаются до 24 июля на электронную почту pkcnk@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».