Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

За два дня проведения форума, с 30 по 31 октября, на площадке кампуса ДВФУ более 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти будут искать способы, как развивать экономику в регионах Дальнего Востока без ущерба для экологии.

Сегодня Приморье стремится стать одним из ведущих социально-экономических центров страны на Тихом океане, тому есть много предпосылок: наличие в регионе богатейших природных ресурсов, уникальные климатические условия. Выгодное географическое расположение региона открывает большие перспективы компаниям и предприятиям для интеграции в транспортные потоки Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути.

Вопрос взаимодействия экологии и бизнеса остро стоит перед научным и предпринимательским сообществом. Ответственные предприниматели уже сейчас внедряют различные экологические программы, стараясь снизить вредное воздействие предприятий на окружающую среду. В свою очередь, ученые, уверенные в том, что города и регионы должны шагать вперед, поднимая экономику и развивая инфраструктуру, разрабатывают многочисленные проекты, которые помогают минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Абсолютное большинство экспертов убеждено, что развитие экономики Приморья должно сопровождаться снижением экологических рисков для природы края и его жителей.