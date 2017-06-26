Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

За два дня проведения форума, с 30 по 31 октября, на площадке кампуса ДВФУ более 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти будут искать способы, как развивать экономику в регионах Дальнего Востока без ущерба для экологии.
Сегодня Приморье стремится стать одним из ведущих социально-экономических центров страны на Тихом океане, тому есть много предпосылок: наличие в регионе богатейших природных ресурсов, уникальные климатические условия. Выгодное географическое расположение региона открывает большие перспективы компаниям и предприятиям для интеграции в транспортные потоки Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути.
Вопрос взаимодействия экологии и бизнеса остро стоит перед научным и предпринимательским сообществом. Ответственные предприниматели уже сейчас внедряют различные экологические программы, стараясь снизить вредное воздействие предприятий на окружающую среду. В свою очередь, ученые, уверенные в том, что города и регионы должны шагать вперед, поднимая экономику и развивая инфраструктуру, разрабатывают многочисленные проекты, которые помогают минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Абсолютное большинство экспертов убеждено, что развитие экономики Приморья должно сопровождаться снижением экологических рисков для природы края и его жителей.
Во Владивостоке прошло общественное обсуждение по выбору земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Организатор мероприятия – управление градостроительства и архитектуры администрации города.
Во Владивостоке уже во второй раз стартовал проект «Наука в путешествии. ПриМорье», который дает возможность активным, творческим семьям краевого центра пройти особый маршрут и открыть тайны жизни в естественно-научных музеях ДВО РАН.
В акватории залива Петра Великого боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отработали задачи по противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.
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