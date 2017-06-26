Корейский капитал на Дальнем Востоке поддержат компанией

Минвостокразвития предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

– Мы уже создаем такие компании с нашими партнерами из Китая, Японии. С корейской стороны наибольший интерес сейчас проявляет Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), которое предложило запустить совместную горячую линию для корейских компаний, работающих на Дальнем Востоке России. Минвостокразвития поддерживает эту инициативу, и мы обязательно ее реализуем. При этом считаем, что необходимо двигаться в сторону создания совместной компании по привлечению и сопровождению корейских инвестиций, – заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Он напомнил, что в конце апреля этого года корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму 7,5 млрд долларов.

По данным Минвостокразвития РФ, товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея стабильными темпами растет. За 4 месяца 2017 года он вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти 2 млрд долларов. Причем растет как экспорт из России в Республику Корея, так и поставки импортной продукции из Кореи в регионы Дальнего Востока.

Вместе с тем, по мнению замминистра, потенциал инвестиционного сотрудничества в регионе раскрыт не в полной мере.

– У нас с Республикой Корея имеются большие возможности для наращивания инвестиций. Дальний Восток – это одна десятая часть всего евразийского континента и одна восьмая часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь, на Дальнем Востоке, сконцентрирована значительная часть природных ресурсов, начинаются крупнейшие железнодорожные магистрали, проходит самый короткий морской путь, соединяющий Азию и Европу, – Северный морской путь. Наша цель – сделать Дальний Восток конкурентоспособной территорией на международной карте, максимально открытой для сотрудничества с нашими соседями. Именно на это направлены и создаваемые территории опережающего развития, и свободный порт Владивосток, и механизмы адресной финансовой инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, – заявил Александр Крутиков.