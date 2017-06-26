Женщины живут дольше, но хуже

Продолжительность жизни мужчин меньше женской во всех странах мира вне зависимости от средней продолжительности жизни, характерной для каждой страны. Средняя разница в мире 5–7 лет, приводит данные журналист medportal.ru Юлия Бондарь. В развитых странах она меньше, в развивающихся больше, но разница есть везде.

Это обстоятельство привлекает внимание социологов и демографов не одно десятилетие, и уже были сделаны предварительные выводы о том, что оно имеет сразу несколько вероятных причин, социальных и генетических.

Во-первых, мальчикам и мужчинам рискованное поведение свойственно намного чаще, чем женщинам. Это объясняется тем, что мужчины и женщины по-разному оценивают степень риска (мужчины склонны к его приуменьшению), а также тем, что мужское поведение, характерное для представителей сильного пола, одобряется социумом.

Во-вторых, большинство мужчин мало заботится о своем здоровье, обращаясь к врачу только в самом крайнем случае, когда болезнь может быть уже серьезно запущена. Кроме того, именно мужчины склонны обманывать врачей, приукрашивая факты о состоянии своего здоровья. Поэтому мужчины чаще страдают от хронических заболеваний, серьезно ухудшающих качество и уменьшающих продолжительность их жизни.

В-третьих, мужчины значительно чаще женщин имеют вредные привычки, негативным образом сказывающиеся на их здоровье: курение, алкоголизм, наркомания.

Кроме социальных факторов существуют также и генетические особенности, которые влияют на разную продолжительность женщин и мужчин.

Между тем, сообщает medportal.ru, существует интересное исследование, которое доказывает, что на продолжительность жизни мужчин и женщин скорее оказывает влияние их образ жизни, чем гендерные особенности организма. Демограф Марк Луи стал автором немецко-австрийского проекта под названием «Монастырское исследование». Ученые выбрали в качестве объекта исследования монастырь: монахи и монахини живут в одинаковых условиях и имеют сходный распорядок дня. Были собраны данные об 11 тыс. обитателей монастырей, чтобы определить, может ли пол и аскетическое поведение влиять на продолжительность жизни.

Оказалось, что монахи и монахини жили практически одинаковый срок. То есть основное значение имеет образ жизни, а вовсе не пол. Вопреки сложившимся представлениям женщины не живут дольше просто потому, что они женщины. Скорее можно утверждать, что мужчины умирают преждевременно. По мнению ученых, отсутствие стресса и строгий режим способны прибавить несколько лет. Это означает, что продолжительность жизни не зависит от гендерных особенностей.

Казалось бы, всего перечисленного было бы достаточно для того, чтобы решить, что быть женщиной намного лучше, чем мужчиной. Однако не спешите с выводами. То, что женщины живут дольше мужчин, не отменяет того факта, что представительницы прекрасного пола чаще и тяжелее болеют, а также испытывают более интенсивную боль, чем сильная половина человечества.

Исследование показало, что женщин в два раза чаще мучают головные боли, боли в шее, плечах, коленях и спине. Мигренями женщины страдают в два с половиной раза чаще мужчин. В числе прочих расстройств с хроническими болями, характерных скорее для женщин, медики называют фибромиалгию, синдром раздраженной толстой кишки и ревматоидный артрит.