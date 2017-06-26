В поисках медицинского пророка

Возвращалась как-то домой из короткой поездки в Хуньчунь. И ехали вместе с нашей группой в автобусе несколько дам возраста постбальзаковского – примерно 60–65 лет.

В Хуньчунь, судя по их разговорам, они ездили на лечение. И собирались в ближайшее время еще на МРТ, кровь сдать на онкомаркеры, ФГДС сделать – в общем, бурно обсуждали подробности предстоящих диагностических процедур. Не выдержала и спросила, не проще ли в родном Владивостоке пройти все эти обследования – какая разница, если за деньги, ведь в Китае это тоже не копейки стоит.

Дамы стали жаловаться без остановки и на очереди к специалистам и на обследования на высокотехнологичных аппаратах, и про врачей в районных поликлиниках, которым, по их словам, даже выслушать пациента некогда. А в «любой частной клинике даже здоровому миллион болячек придумают, лишь бы деньги высосать»… «Тут меня за мои деньги кругом переводчик водит, все объясняет и рассказывает, только что птичьим молоком не поят, а у нас – и деньги заплатишь, и наорут на тебя за то, что «ходят тут всякие по чистому полу», – запальчиво сказала одна из дам. И что мне было возразить этим бабушкам? Пусть не в мелочах, не в деталях, но в целом, глобально, они во многом правы.

Но все же, по моему глубокому убеждению (и простите меня, уважаемые дамы-собеседницы), сдавать кровь на онкомаркеры, проходить МРТ и другие столь же серьезные исследования в заштатном-презаштатном, провинциальном-препровинциальном Хуньчуне просто глупо. В таком маленьком городке, где нет даже университетских клиник, могут, безусловно, стоять блестящие и внушающие уважение разного рода медицинские аппараты. Но откуда в таком городишке – а по китайским меркам и по факту, при всей моей любви к Хуньчуню, он именно городишко – возьмутся высококлассные специалисты? Как вы можете быть уверены, что сопровождающая вас девочка-переводчик, с трудом объясняющая, что такое температура и аллергия, правильно переведет вам более сложные термины и еще точнее опишет ваши симптомы врачу? Да, мы разочарованы в нашей родной медицине, но не глупо ли доверять свое здоровье первой попавшейся клинике в глубокой провинции, хоть и зарубежной?

И кстати. Уже не раз приходилось мне видеть, как китайские туристы закупали в наших аптеках тоннами разные препараты – от сердечных до антибиотиков. Выходит, и у них нет пророка в своем отечестве! Мы восторженно смотрим на китайские снадобья, травки и вытяжки, а они – на нашу фармацевтическую отрасль.

Есть в этом что-то забавное, не находите?..