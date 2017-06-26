Неотложек на всех туристов не хватит?

В этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть, сообщает VladMedicina.ru.

– Мы провели мониторинг готовности пляжей к предстоящему купальному сезону. На сегодняшний день более 80 территорий запланировано к прохождению освидетельствования. Это на 30% больше, чем в прошлом году, – отметил директор департамента туризма Константин Шестаков.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

Однако, по словам Константина Шестакова, не во всех муниципалитетах, обладающих богатым пляжным потенциалом, работа по подготовке прибрежных территорий к купальному сезону ведется достаточно активно. Кроме того, есть ряд северо-восточных районов (Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский), где температура воды для купания даже в разгар сезона слишком низкая, и поэтому арендаторы территорий не считают нужным проводить освидетельствование прибрежной территории в качестве пляжа.

Кроме того, власти ряда «курортных» территорий имеют еще одну важную проблему – обеспечение туристов медицинской помощью.

– Количество отдыхающих в пиковый период в прибрежных территориях в несколько раз превышает численность населения, нам не хватает карет скорой помощи, – приводит слова главы Находкинского городского округа Андрея Горелова VladMedicina.ru.