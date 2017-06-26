Федеральные льготники предпочитают денежный эквивалент

В личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) запущен новый электронный сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) в натуральной форме или их денежный эквивалент.

За два последних месяца в Приморье данной электронной услугой воспользовались более 200 человек, сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю.

Сервис позволяет федеральным льготникам подать в электронном виде заявление о предоставлении НСУ, об отказе от него или возобновлении его предоставления. Соответствующее заявление необходимо подать до 1 октября текущего года, а его решение вступает в силу с 1 января следующего года. Тем, кто своего выбора не меняет, заявление писать не нужно.

Напомним, что право на получение государственной социальной помощи в виде НСУ предоставляется всем федеральным льготникам, численность которых в Приморском крае составляет 135 тыс. человек. 80 % из них в настоящее время отказались от получения целого набора социальных услуг или его частей в натуральной форме и выбрали денежный эквивалент НСУ.

С 1 апреля этого года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1048,97 руб. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 124,98 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.