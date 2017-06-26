Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы Владивостока примите поздравления с днем рождения нашего любимого города!

День основания Владивостока – праздник всех поколений горожан: и тех, кто строил Владивосток, и тех, кому только предстоит вписать свои имена в его историю.

Все, чем богат наш город, чем мы можем по праву гордиться, – это заслуга многих поколений жителей Владивостока. Благодаря героизму, стойкости и мужеству горожан Владивосток носит почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Сегодня перед Владивостоком открываются большие перспективы, город уверенно смотрит в будущее, динамично развивается: строятся новые жилые микрорайоны, объекты социальной, транспортной инфраструктуры, обустраиваются зоны отдыха. Владивосток становится красивее, комфортнее, повышается качество жизни горожан.

Спасибо вам за любовь к Владивостоку и заботу о его благополучии! Желаю вам осуществления всего задуманного, мира и добра!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока