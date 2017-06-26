Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы Владивостока примите поздравления с днем рождения нашего любимого города!
День основания Владивостока – праздник всех поколений горожан: и тех, кто строил Владивосток, и тех, кому только предстоит вписать свои имена в его историю.
Все, чем богат наш город, чем мы можем по праву гордиться, – это заслуга многих поколений жителей Владивостока. Благодаря героизму, стойкости и мужеству горожан Владивосток носит почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Сегодня перед Владивостоком открываются большие перспективы, город уверенно смотрит в будущее, динамично развивается: строятся новые жилые микрорайоны, объекты социальной, транспортной инфраструктуры, обустраиваются зоны отдыха. Владивосток становится красивее, комфортнее, повышается качество жизни горожан.
Спасибо вам за любовь к Владивостоку и заботу о его благополучии! Желаю вам осуществления всего задуманного, мира и добра!
Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока
Во Владивостоке прошло общественное обсуждение по выбору земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Организатор мероприятия – управление градостроительства и архитектуры администрации города.
Во Владивостоке уже во второй раз стартовал проект «Наука в путешествии. ПриМорье», который дает возможность активным, творческим семьям краевого центра пройти особый маршрут и открыть тайны жизни в естественно-научных музеях ДВО РАН.
В акватории залива Петра Великого боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отработали задачи по противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.
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