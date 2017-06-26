Лето зовет на маршрут. По музеям

Во Владивостоке уже во второй раз стартовал проект «Наука в путешествии. ПриМорье», который дает возможность активным, творческим семьям краевого центра пройти особый маршрут и открыть тайны жизни в естественно-научных музеях ДВО РАН.

Как рассказала Лилия Кондрашова, координатор проекта, эта игра-путешествие, объединяющая научные музеи и морское побережье, еще в прошлом году пользовалась огромным успехом – в ней приняли участие более 300 семей (и «В» подробно писал об этом). В этом году многие из них отправились в маршрут вновь.

В проекте участвуют музей Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН, инициатор и координатор), Приморский океанариум, музей природы моря и ее охраны Дальневосточного морского заповедника – филиал ННЦМБ ДВО РАН, Геолого-минералогический музей Дальневосточного геологического института ДВО РАН и Ботанический сад-институт ДВО РАН.

Тема маршрута 2017 года – «В круге жизни». Игра-путешествие состоит из двух этапов. Первый проходит в музеях, где семьи с детьми исследуют музейные экспозиции с помощью игровых путеводителей (путеводители разработаны для детей 6-10 лет). Второй этап на море – возможность превратить привычный отдых на побережье в исследовательскую экспедицию. Семьи – экспедиционные отряды открывают морские тайны, участвуют в исследовательских проектах, задают вопросы о своих находках научным консультантам.

Маршрут в музеях будет работать до 8 июля, в музее морского заповедника на острове Попова – до конца лета.