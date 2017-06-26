Экзотический улов попал в океанариум

Морского дьявола выловил у острова Попова и подарил Приморскому океанариуму местный рыбак Олег Марченко, сообщила пресс-служба этого учреждения.

Дальневосточная зубатка, которую за устрашающий вид называют морским волком и морским дьяволом, в Приморье встречается исключительно редко. Заполучить такую рыбу специалисты океанариума считают большой удачей. Ее поместили в научно-адаптационный корпус, позже она переедет в экспозицию «Дальневосточные моря». Длина новосела 80 сантиметров.

С внешностью зубатке не повезло. Названием она обязана острым, как ножи, зубам. Второе имя – морской волк: как и у этого животного, на мощной челюсти рыбы есть выступающие и завернутые внутрь клыки и зубы. Из-за челюстей морской дьявол воспринимается как опасный и прожорливый. Но это не так. Питается рыба крабами, моллюсками, морскими ежами и рыбой. А развитыми челюстями раскалывает скорлупу добычи. Несъедобные остатки зубатки выплевывают, и возле пещер, где они обитают, скапливается мусор.

Живут зубатки около 12 лет. На четвертый-пятый год оседают на дно и переходят к малоподвижному образу жизни. Взрослые рыбы в одиночестве живут в укрытиях в скалах, выставив наружу голову и поджидая добычу. Нерестятся на мелководье осенью. Это единственное время, когда зубаток можно встретить в стаях. Самка откладывает на дне икру и стережет ее, самец охраняет мальков.

– Зачастую пойманная зубатка ведет себя очень агрессивно, – говорит начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. – В этом убедился и наш сотрудник: его укусили. Сейчас рыбу раскармливают, подбирая рацион, переводят на искусственный корм, по характеристикам похожий на натуральный. Приучить рыб к новому корму нужно за время адаптации, до перевода в экспозицию. Сначала по возможности дают корм, который те потребляют в естественной среде, потом переводят на размороженную рыбу, моллюсков, ракообразных. Процесс приучения рыбы к альтернативной пище и называют раскармливанием.

Зубатка – не первая рыба, переданная океанариуму местными рыбаками. Так же в экспозиции попала, например, рыба-лягушка. Специалисты очень ценят эти подарки, ведь такой улов – дело случая.

– Если в прилове попадется, на ваш взгляд, необычная рыба, будем рады взять ее на попечение, – обращается к местным рыбакам Сергей Павлов. – Наш телефон 8-924-732-00-95. До приезда специалистов рыбу нужно поддержать. Поместите ее в садок или в пакет, где кроме воды есть кислород.