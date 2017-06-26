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Новости

Боевые пловцы свое дело знают

В акватории залива Петра Великого боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отработали задачи по противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.

Военморы на двух противодиверсионных катерах патрулировали заданный квадрат и при помощи специальной аппаратуры на дне обнаружили тайник условных диверсантов. Боевые пловцы обследовали объект, после чего он был уничтожен подрывным зарядом.

Кроме того, военнослужащие стреляли из специального подводного пистолета СПП-1 и подводного автомата АПС, отработали водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования, а также искали возможные диверсионные средства, подводные тайники и схроны. 

Автор : Отдел новостей «В»

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В акватории залива Петра Великого боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отработали задачи по противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.

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