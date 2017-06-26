На Русском прочищают кюветы и выравнивают дороги

Спецтехника и дорожные рабочие подрядной организации продолжают работать на дорогах острова Русского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь ведутся работы по текущему содержанию дорожного полотна.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, сейчас специализированная техника и рабочие бригады заняты на прочистке и обустройстве кюветов, отсыпке и грейдеровании дорожного полотна.