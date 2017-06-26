На Русском прочищают кюветы и выравнивают дороги

Спецтехника и дорожные рабочие подрядной организации продолжают работать на дорогах острова Русского, сообщили в пресс-службе мэрии.
Здесь ведутся работы по текущему содержанию дорожного полотна.
Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, сейчас специализированная техника и рабочие бригады заняты на прочистке и обустройстве кюветов, отсыпке и грейдеровании дорожного полотна.
Во Владивостоке прошло общественное обсуждение по выбору земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Организатор мероприятия – управление градостроительства и архитектуры администрации города.
Во Владивостоке уже во второй раз стартовал проект «Наука в путешествии. ПриМорье», который дает возможность активным, творческим семьям краевого центра пройти особый маршрут и открыть тайны жизни в естественно-научных музеях ДВО РАН.
В акватории залива Петра Великого боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отработали задачи по противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.
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