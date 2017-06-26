Летним вечером на танцплощадке под духовой оркестр…

Во Владивостоке стартовал проект «Летние вечера в парке», сообщили в пресс-службе мэрии.
Вчера в 18 часов в парке Победы (проспект 100 лет Владивостоку, 103) прошел вечер досуга и отдыха для людей старшего поколения.
Как уточнили в социально ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди», являющейся организатором проекта, горожанам предлагалось поучаствовать в конкурсах самодеятельности, мастер-классах по танцам и вокалу, викторине по песням прошлых лет. Также пришедшие на мероприятие могли скоротать вечер за настольными играми, на танцплощадке и в караоке. Для гостей вечеров организаторы подготовили насыщенную творческую программу – выступления вокальных и хореографических коллективов. Среди них – духовой оркестр под руководством Николая Козицкого, вокальная группа «Зарианна», театр танца «Вдохновение», вокалист Вячеслав Бондарев.
Далее «Летние вечера в парке» будут проходить каждую среду до 6 сентября (5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа и 6 сентября). Вход на мероприятия свободный.
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