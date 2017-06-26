Влюбленный в Приморье

Фотохудожник Игорь Крюков делится со зрителями красотой нашего края

Синеглазый леопард и грациозный тигр, великолепный орел и резвые нерпы, усыпанный багульником склон сопки и изумляющий буйством красок закат над морем – всей этой красотой щедро делится со зрителем на своей выставке «Удивительный мир Приморского края» фотохудожник Игорь Крюков.

Небольшое помещение Новой галереи, что на Семеновской, 9в, вместило в себя 36 больших, ярких снимков – 36 кусочков уникальной приморской природы, такой разной, необычной, способной подарить внимательному человеку множество чудесных открытий.

– Природа Приморья восхищала и очаровывала меня всегда, я и снимаю в основном только ее. Я родился не здесь, но когда приехал в Приморье, сразу же полюбил этот край, – рассказывает Игорь Крюков. – В 1999 году впервые купил камеру и с тех пор снимаю и снимаю Приморье – не могу остановиться.

По работе часто бываю на Камчатке, там необыкновенная красота, но фотоаппарат с собой не беру. Моя тема – природа Приморья, вот на ней и сконцентрировался. Меня родители так учили: если что-то делаешь, делай основательно, всерьез.

– У вас на выставке есть удивительные кадры с тиграми, с леопардом…

– Заметьте, это не фотоловушки, она так не снимет. Это итог долгой, упорной работы, подготовки, которая длится не один день. Я сидел в засидках довольно долго, чтобы получить кадр. Зимой, как положено, приманки раскидывал, чтобы пришел зверь… А вот кадр с леопардом неожиданно получился. Когда зверь пришел, у меня во вспышке уже сел аккумулятор от холода и я подсветил себе фонариком. Фонарик отразился в глазах животного, в неоне сетчатки, и вот такие голубые глаза получились.

Здесь представлены снимки, сделанные за последние два-три года, в основном на юге Приморья, на северах и в Дальневосточном заповеднике. Мне друзья звонят: ты где? Отвечаю: я на юге. А, говорят, в Таиланде? Нет, смеюсь, на острове Фуругельма, например. Наш юг такой красивый!

Вообще, на этой выставке, как в моей книге – от Самарги до Тумангана – представлены и юг, и север края, видно, как отличается природа, какой контраст.

Я вообще люблю контрасты, потому всегда стараюсь снимать не летом, а в переходные времена года – осенью, весной, когда они ярче, когда буйная зелень не отвлекает взгляд.

– 36 работ – немного для вас…

– Как 36 кадров в пленке. Старый дедовский метод: поставить камеру на штатив, походить, посмотреть, замерить экспозицию и только потом нажать – один раз.

Сейчас люди так не делают, снимают «пулеметными очередями», получилось – не получилось, неважно, потом, мол, отберем нужный кадр. На то и современная техника.

А я уверен, что сначала нужно походить, осмотреться, понять, что ты снимаешь, – словом, думать. А если не думать, то ничего и не получится, это мне подсказывает опыт.

Что же касается количества… Первая выставка у меня была в музее имени Арсеньева, я выставил 160 фотографий сразу, и на самом деле там был только десяток достойных снимков – как я сейчас понимаю.

Поэтому с тех пор к отбору снимков отношусь очень ответственно, хотя это и непросто. Вот я занимаюсь и подводной съемкой, но на этой выставке решил не выставлять эти кадры, хочу показать именно удивительный мир тайги.

Главная тема выставки проста: я всегда хочу радовать своего зрителя и мечтаю, чтобы люди стали больше обращать внимания на природу, особенно дети. Сейчас подрастающее поколение больше живет в гаджетах и Интернете, а я хочу им показать, какая красота вокруг! Я хожу по школам, рассказываю о природе, показываю фото… И всегда повторяю, что главный принцип моей съемки – не навредить. Когда снимаешь птиц, например, не разрушь гнездо, не трогай птенцов, не спугни. Даже очень удачный кадр не стоит того, чтобы поломать, испортить истинную красоту – творение природы.