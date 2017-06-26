Что нам стоит дом… раскрасить

– Смотри, мам, это домик для кума Тыквы? – девочка лет пяти восторженно тыкала пальцем в миниатюрный дом-многоэтажку, типичную такую панельку, только в полметра высотой. А ее мама, как и другие прохожие, спешащие по своим делам по центру Владивостока, смотрели на этот забавный и неожиданный арт-объект с улыбкой и удивлением.

Мини-многоэтажки появились в нашем городе с легкой руки резидента центра современного искусства «Заря» – художника из Германии EVOL. Именно он превратил несколько металлических конструкций в центре города в произведения искусства.

EVOL использует в качестве материалов своих работ характерную для стрит-арта краску в баллончиках и трафареты, однако не причисляет себя к уличным художникам, заметили в ЦСИ. Его работы являются своего рода внезапными бросками искусства в городское пространство, часто они не подписаны и анонимны, а их содержание отличается глубокой проработкой концепции. Для EVOL важно не столько занимать как можно большее количество городских стен своим именем (тэгом), сколько давать новую точку зрения на урбанистическое пространство; не столько оставаться внутри закрытой субкультуры, сколько выходить на более широкую аудиторию.

Хотя EVOL родился в ФРГ, его интересует типовая архитектура, характерная для Восточного Берлина, – многоквартирные жилые здания, состоящие из блоков. В бедные послевоенные годы такие постройки стали способом обеспечить недорогим жильем как можно большее количество людей. С другой стороны, они стали утопическим символом возможного социального равенства. Массовая архитектура принесла жителям города не равенство, а однотипность и анонимность.

Превращая трансформаторные будки, другие конструкции в мини-многоэтажки, EVOL напоминает нам об уроках истории, которые мы не должны забывать.