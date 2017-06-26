Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного

Во Владивостоке прошло общественное обсуждение по выбору земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Организатор мероприятия – управление градостроительства и архитектуры администрации города.

На встречу были приглашены многодетные родители – их проинформировали о планируемом формировании земельных участков, которые в перспективе могут быть предложены семьям. Сотрудники профильных структур города при образовании наделов намерены учесть предпочтения, мнения и интересы многодетных семей.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Алла Шестерикова и директор муниципального учреждения «Городские земли» Кирилл Спивак представили четыре земельных массива, расположенных в районе садового товарищества «Дружба», в районе ул. Лесопитомник, 3а, в районе ул. Пшеницына, 121 и в районе ул. Лесной на полуострове Песчаном.

По итогам общественного обсуждения была одобрена территория, расположенная в районе ул. Лесопитомник, 3а. Теперь с этим участком будут работать специалисты профильных управлений администрации Владивостока.

Земельный массив в районе ул. Лесопитомник, 3а площадью 64300 кв.м. может быть разделен между 12 многодетными семьями, сообщили в пресс-службе мэрии. Участок находится вблизи района железнодорожной станции Весенней. Здесь достаточно развитая инфраструктура: в непосредственной близости проходят автомобильные дороги, рядом с участком проложены трубопроводы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, работают детская и взрослая поликлиники, общеобразовательная школа. Среди серьезных минусов – сложный рельеф и расположение в непосредственной близости водных объектов, из-за которых гражданам потребуется проведение дополнительных работ по осушению территории.

Участники общественного обсуждения проголосовали против территорий, расположенных в районах с/т «Дружба», ул. Пшеницына, 121 и в районе ул. Лесной п-ова Песчаного.

Как отметили специалисты, земельный массив в районе ул. Лесной на полуострове Песчаном имеет площадь 447 тысяч квадратных метров. Это самый крупный из предоставленных участков. Он мог бы быть разделен между 305 семьями. На данной территории всего одно административное здание, включающее в себя школьные классы, медицинский кабинет, помещения администрации и почты.

– Несмотря на огромную площадь, эта территория не в состоянии удовлетворить потребности многодетных семей, которые теоретически, при положительном голосовании, смогли бы здесь получить участки. Система водо- и электроснабжения требует серьезной реконструкции для подключения новых жилых объектов. Нагрузка существующих инженерных коммуникаций рассчитана только на количество людей, проживающих там сегодня, – рассказал Кирилл Спивак. – Также здесь имеется и другая серьезная проблема, связанная с транспортом: добраться на полуостров достаточно сложно – либо ехать на автобусе или личном автомобиле несколько часов, либо летом на катере.

Небольшой участок, находящийся в районе ул. Пшеницына, 121, имеет площадь примерно в 17293 кв.м. Этот участок планировалось разделить между пятью семьями. Однако он расположен вблизи действующего кладбища. Поэтому данное предложение было отклонено всеми участниками общественного обсуждения.

Четвертый рассматриваемый участок расположен в районе с/т «Дружба», это самый маленький по территории массив. Его площадь составляет 2605 кв. м. В последующем его планировалось разделить ориентировочно между двумя семьями. Участок расположен в районе улиц Сахарный Ключ и Калиновой. Рядом с участком находятся остановки общественного транспорта, детский сад, средняя общеобразовательная школа, больница, в 650 метрах – концертно-спортивный комплекс «Фетисов-арена». Однако ввиду расположения на рассматриваемой территории сетей водоснабжения, подземных и надземных линий электропередачи предложение было отклонено большинством участников собрания.

Стоит отметить, что это уже второе подобное мероприятие. Первое общественное обсуждение по вопросу земельных участков для многодетных семей Владивостока состоялось в декабре 2016 года.