Идет большая реконструкция

Дорогам и тротуарам добавят безопасности и качества

Во Владивостоке началась реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах столицы Приморья.

На всех участках проведут капитальный ремонт дорожного полотна, тротуаров, примыканий и других элементов дорожной инфраструктуры. Главная задача – обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на городских улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца «3-й Рабочей»), автомобильные дороги на улицах Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 на ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на ул. Фадеева).

На ряде объектов ремонт уже начался. На Народном проспекте выполнен демонтаж бордюрного камня, ведется фрезерование дорожного полотна и подготовка к демонтажу трамвайных путей. Движение на участке Народного проспекта от пересечения с Военным шоссе до кольца «3-й Рабочей» частично ограничено.

Демонтаж бортового камня и тротуарной плитки начался на улице Светланской. Рабочие подрядной организации, выигравшей аукцион на производство работ, выставили необходимые дорожные знаки и ограждения.

Следующим этапом станет фрезерование дорожного покрытия и демонтаж трамвайных рельсов.

Кроме того, на улице Фадеева уже ведется ремонт пешеходной зоны, фрезерование старого дорожного покрытия. В ближайшее время дорожные работы начнутся на улицах Выселковой и Гоголя.

– Разработаны графики ремонта и схемы организации дорожного движения. Завершить весь объем работ подрядные организации должны в сентябре, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский. – Работы преимущественно проводятся в ночные часы, однако избежать затрудненного движения на ремонтируемых участках дорог нам не удастся. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Леонид Вильчинский подчеркнул, что ежедневно ведется мониторинг работ на всех объектах. Качество и сроки выполнения работ контролирует отдел технического надзора администрации города.

Справка «В»

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог (будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона). Кроме того, планируется заменить порядка 30 тысяч бордюрных камней.



