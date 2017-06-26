Все причалы – под уголь?

ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) в перспективе может стать полностью угольным портом. Такую возможность не исключает руководство порта.

– Мы в принципе могли бы стать полностью угольным портом, если сохранится нынешняя конъюнктура. Пока же у нас примерно 70 % общего объема перевалки приходится на уголь, остальные 30 % – на металлы, – цитирует управляющего директора порта Вячеслава Сараева агентство «Интерфакс».

По словам управляющего директора, стивидор в 2017 году планирует сохранить перевалку грузов на уровне прошлого года – около 10,3 млн тонн.

При этом технологические возможности порта уже сегодня позволяют переваливать до 12 млн тонн грузов в год, но выход на такие объемы сдерживает недостаточная пропускная способность подъездных путей.

– Железная дорога (Дальневосточная железная дорога, филиал ОАО «РЖД». – Прим. «Интерфакс») пока не может подвозить такие объемы из-за недостатка пропускной способности. Мы обсуждаем с железной дорогой возможность расширения за счет строительства второй железнодорожной ветки в порт, – сказал Сараев.

Он уточнил, что строительство второй ветки стивидор может профинансировать и за счет собственных средств, но для этого нужны четкие гарантии, что объемы угля, переваливаемого на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, будут сохраняться как минимум на сегодняшнем уровне.

По итогам 2016 года стивидор перевалил 10,3 млн тонн грузов (+11 % к 2015 году), что составляет 8 % перевалки угля и 66 % перевалки черных металлов через порты Дальнего Востока России.

Основными клиентами «Евраз НМТП» являются Evraz и холдинг «Сибуглемет» (Кемеровская область).

Напомним, как уже писал «В», Evraz в июне закрыл сделку по продаже ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» компании, основными акционерами которой являются Роман Абрамович с партнерами.

Справка «В»

«Евраз Находкинский морской торговый порт» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки.