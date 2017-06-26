Селедка в зоне риска

Горячо любимый россиянами продукт рискует исчезнуть с прилавков магазинов уже через два года.

Стать деликатесом селедка может из-за сокращения бюджетного финансирования развития рыбной отрасли, предупреждают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

В этом году расходы на эти цели уменьшились почти на 8 процентов, в 2018 и 2019 годах отрасль недосчитается еще 11 процентов бюджетных денег, cообщает портал ПродMag со ссылкой на rg.ru.

При общем объеме финансирования в 12 миллиардов рублей это сразу минус 2,4 миллиарда. Ассоциация обратилась с письмом к заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу, в котором отмечает, что сейчас под вопросом оказались приоритетные рыбохозяйственные исследования, от которых прямым образом зависит вылов рыбы.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил «РГ», что с помощью таких изысканий устанавливается планка: сколько рыбы можно поймать за год. Этот инструмент применяется для большинства видов рыб и морепродуктов — минтая, сельди, трески, крабов и так далее.

Это нужно, чтобы рыбаки не смогли причинить вред природе. Специальные научные суда выходят в море, ловят рыбу и смотрят ее размерный ряд и возрастной состав. По этим параметрам делается вывод: если мало мелкой и молодой рыбешки, значит популяция находится под угрозой.

– Без проведения таких исследований за предельно допустимый объем вылова берутся наименьшие значения как самые безопасные для популяций рыб, — поясняет Зверев. Например, по его словам, в России сейчас вылавливается в год 350 тысяч тонн сельди. Значит, на всякий случай будет взят нижний предел в 250 тысяч тонн.

Для потребителей это неприятная новость. После введения санкций с российского рынка уже ушло 250 тысяч тонн импортной селедки. Сейчас свыше 90 процентов отечественного улова идет на внутренний рынок. Этим, как замечает президент ВАРПЭ, только-только закрываются потребности россиян.

Если рынок недосчитается еще 100 тысяч тонн сельди, продукт имеет шанс оказаться в дефиците. Пик придется на 2019 год. Из-за логистики селедка уже заметно подорожала, напомнил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. Дефицит только усугубит ситуацию. Но дело не только в квотах, добавляют эксперты, но и в организации отрасли. Мало рыбу поймать. Ее еще нужно довезти до потребителя в товарном виде.