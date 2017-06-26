ОСАГО в убытке: автовладельцы выжимают из страховых компаний все до копейки

Средняя выплата по ОСАГО в мае 2017 года выросла на 28 проц. и составила 80,1 тыс. рублей. Страховая премия, напротив, сократилась и составила 5,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Напомним: ОСАГО – полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Он гарантирует возмещение убытков и ущерба, причиненных другому автомобилю, жизни и здоровью пассажиров.

Так, по информации РСА, в мае прошлого года цифры были более позитивными для страховых компаний: средняя выплата составляла 62,5 тыс. рублей, премия – 5,8 тыс. рублей.

– С момента повышения лимитов в ОСАГО прошло уже более двух лет. Например, ровно два года назад средняя выплата составляла 42,4 тыс. рублей, а сейчас уже превышает 80 тыс. рублей. Средняя премия, в свою очередь, осталась практически на прежнем уровне: в мае 2015 года она составляла 5,5 тыс. рублей, сейчас – 5,7 тыс. рублей, – пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Он добавил, что влияние на среднюю выплату оказывает не только повышение лимитов по выплатам, но и деятельность недобросовестных автоюристов, из-за активности которых растут выплаты через суд.

Как уверяют специалисты рынка автострахования, выплаты приближаются к 100 проц., что свидетельствует о сохранении кризисных тенденций в ОСАГО.

Убыточность в ряде регионов превышает 200 проц. Эксперты уверяют, что это приведет к пересмотру территориальных коэффициентов в отношении некоторых субъектов РФ, в которых региональные власти не принимают мер по борьбе с мошенничеством в ОСАГО.

К слову, растут выплаты не только в ОСАГО, но и в КАСКО (добровольный вид страхования транспортного средства, который гарантирует ремонт страховой компанией автомобиля в любом случае, даже если хозяин авто – виновник аварии или сам повредил свою машину). А это означает, что растет стоимость ремонта автомобилей и запчастей.