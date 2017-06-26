Банки в поисках надежных клиентов

Приморские финансово-кредитные учреждения наращивают прибыль, хотя общая сумма доходов банковского сектора края падает. Это следует из мониторинга, опубликованного Дальневосточным ГУ Центрального банка РФ.

«В» обратился к председателю НП «Лига финансовых институтов» Александру Ивашкину за комментарием: за счет чего удалось приморским банкирам опередить коллег? И почему спрос на кредиты падает?

– Начнем с того, что банковский бизнес в Приморье с точки зрения рентабельности чувствует себя очень даже хорошо – суммарный объем собственных средств кредитных организаций, зарегистрированных на территории нашего края, за 1-й квартал 2017 года увеличился на 6,9 % и составил 16 млрд рублей. При этом региональные банки стали работать эффективнее: за это же время их прибыль достигла 0,7 млрд рублей, что почти вполовину больше, чем год назад.

Однако доходы всего банковского сектора – а в Приморье зарегистрировано и работает много финансово-кредитных организаций из других регионов РФ – оказались на 21 % меньше итогов 1-го квартала прошлого года, составив 1,6 млрд рублей. 58 % прибыли приходится на филиалы банков, скажем так, неместных.

К вопросу о падении спроса на кредиты. Центробанк РФ ужесточил требования к банкам, и тем стало крайне невыгодно иметь клиента, несвоевременно рассчитывающегося с долгами или вообще неспособного выплатить заем. Сегодня главный вопрос для всей банковской системы Приморья – это качество (андеррайтинг или оценка рисков) клиентов, вернее, их способность платить вовремя за взятые взаймы деньги. Это относится как к гражданам, так и к предпринимателям, компаниям любых масштабов. Суровые условия кредитования тут же сказались на показателях: объем кредитов, предоставленных банками бизнесу, за 1-й квартал этого года уменьшился на 12,3 % и составил 89,1 млн рублей, а объем кредитов, выданных населению, сократился на 0,8 % до 51 млн рублей. Но, думаю, уместнее говорить не о падении спроса на кредиты, а о более взыскательном подходе финансистов к претендентам на их ресурсы.

Теперь о том, почему региональные банки сработали эффективнее иногородних. Местные финансово-кредитные учреждения все универсальные: работают как с гражданами, так и с юрлицами – корпоративными клиентами. А среди варягов есть банки нишевые, специализирующиеся на каком-то узком секторе экономики. Например, кто-то работает только с населением. Или кредитует в основном торговые компании. И если проседает конкретная отрасль, то теряет доходы и банк, обслуживающий компании падающей сферы народного хозяйства. Так, ощутимо недополучили прибыль банки, специализирующиеся на кредитах предприятиям торговли. Приморская экономика переживает нелучшие времена, в кризис у населения остается немного денег после необходимых расходов, чтобы тратиться в магазинах…

Хотя в целом можно констатировать: банковский сектор Приморья показывает на текущий момент свою устойчивость и в общем-то готов удовлетворять спрос корпоративного сектора и населения на банковские услуги, а также способен финансово поддержать формирующиеся предпосылки к росту приморской экономики в новых условиях хозяйствования.

Справка «В»

По информации Отдела по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, на сегодняшний день в Приморье действуют семь региональных кредитных организаций, в том числе одна небанковская кредитная организация. Филиальная сеть представлена 14 филиалами, головные банки которых находятся за пределами региона. Получить необходимые банковские услуги в Приморском крае можно в 451 подразделении кредитных организаций края и филиалах инорегиональных банков.

Приморский край занимает четвертую позицию среди девяти субъектов Дальнего Востока по обеспеченности банковскими услугами.