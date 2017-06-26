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Кандидатов испытали в поле

Футбольный клуб «Луч-Энергия» из Владивостока на позитиве проводит подготовку к предстоящему чемпионату России по футболу в первой лиге. Практически весь июнь команда тренировалась на загородной базе ФК «Минск» в Белоруссии.

Там же готовятся к своим первенствам еще несколько коллективов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России и высшей лиги Республики Беларусь. Это дало возможность клубам провести несколько коротких спаррингов и полноценных товарищеских игр.

Две подряд контрольные встречи провел «Луч-Энергия» с командой «Волгарь» из Астрахани. Первый поединок победителя не выявил, хотя «желто-синие» смотрелись на поле предпочтительней – 0:0.

Во втором матче играли уже другие составы. В нем победу праздновали владивостокские спортсмены. Полузащитник Андрей Мязин, вернувшийся спустя сезон в состав «Луча-Энергии», забил гол «Волгарю» за минуту до окончания первого тайма. Второй тайм начался с массированных атак волжан. Одна из них закончилась пенальти. Однако голкипер «тигров» Александр Котляров его хладнокровно отразил. В итоге победа 1:0, что придало уверенности нашим футболистам.

По схожему сценарию проходили остальные товарищеские встречи под Минском. В них соперниками выступили белорусские клубы. Новый наставник «тигров» Вальдас Иванаускас проверил на поле всех кандидатов «Луча». Кстати, несколько человек после этих игр покинули расположение команды.

Вначале был повержен столичный клуб «Ислочь», играющий в высшем дивизионе Белоруссии. Наши земляки активно начали встречу и первые полчаса мало расставались с мячом. Игра проходила на половине поля номинальных хозяев газона. В первом тайме в игровых ситуациях дважды отличился полузащитник Руслан Гординко. Вначале он первым успел на добивание после мощного удара одного из своих коллег по воротам соперника. Через несколько минут «желто-синие» вновь организовали мощную атаку, и здесь наш полузащитник сам нанес со средней дистанции неотразимый удар в створ ворот. Минским футболистам удалось отквитать один мяч – 1:2. Но на большее их не хватило. Во втором тайме «Луч» не отпускал инициативу до самого финального свистка. После розыгрыша углового удара Александр Ярковой увеличил счет до 1:3. А под занавес матча Дмитрий Пикатов нанес неотразимый штрафной удар прямо в середину ворот – 1:4. Тем самым «тигры» подтвердили наличие своего главного козыря – четкую реализацию стандартных положений.

Следующий соперник был гораздо сильней и опытней, один из лидеров белорусского футбола – «Днепр» из Могилева, который неоднократно выступал в европейских кубках. Впрочем, это был поединок достойных противников. Обе команды играли в быстрый футбол на высоких скоростях, агрессивно атаковали и надежно оборонялись. Первыми отличились наши земляки. Антон Килин по флангу организовал атаку. Его прострел в штрафную площадку поддержал Дмитрий Маляко. Однако мяч попал в штангу. На добивание успел нападающий Ишхан Гелоян – 1:0. Во втором тайме днепровцы бросились отыгрываться. Им это удалось на 58-й минуте. Остаток матча команды провели на хорошей скорости, пытаясь поразить ворота соперника. Но надежно играла защита, не давая шанса нападающим. В результате счет на табло не изменился – 1:1.

Таким образом, за неделю «Луч» дважды победил и дважды сыграл вничью. Это вселяет сдержанный оптимизм – складывается хорошая команда с настроем на победу. Автор этой заметки даже ощутил чувство дежавю. В конце минувшей зимы на предсезонном сборе в Турции перед вторым кругом прошедшего первенства «Луч» также обыгрывал своих спарринг-партнеров, а потом не сумел победить ни в одном из матчей. Поэтому только официальные игры на предстоящем чемпионате страны дадут реальную оценку уровня мастерства и самоотдачи наших футболистов.

Минувшие суббота и воскресенье для команды впервые за три недели стали выходными днями. Впрочем, уже вчера футболисты и тренеры собрались вновь и продолжили предсезонный сбор. 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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