Уважаемые юноши и девушки! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с Днем молодежи России!

Вы все активнее проявляете себя в общественно-политической жизни, в сфере культуры, искусства, спорта. Благодаря вам Владивосток молод, динамичен, открыт для новых возможностей и перспектив.

Дума города поддерживает молодежь в ее устремлениях. Во Владивостоке создаются достойные условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодых, оказывается поддержка молодежных инициатив: ежегодно вручаются молодежная премия «Есть за что!» и знак «Молодежный вектор».

Именно с молодежью мы связываем процветание нашего города, благополучное будущее нашей страны. Сегодня как никогда востребованы ваши знания, способность к нестандартным решениям, целеустремленность.

Желаю вам успехов в воплощении самых смелых планов, новых свершений, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть во всех делах вам сопутствует удача!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока