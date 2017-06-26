Уважаемые юноши и девушки! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с Днем молодежи России!
Вы все активнее проявляете себя в общественно-политической жизни, в сфере культуры, искусства, спорта. Благодаря вам Владивосток молод, динамичен, открыт для новых возможностей и перспектив.
Дума города поддерживает молодежь в ее устремлениях. Во Владивостоке создаются достойные условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодых, оказывается поддержка молодежных инициатив: ежегодно вручаются молодежная премия «Есть за что!» и знак «Молодежный вектор».
Именно с молодежью мы связываем процветание нашего города, благополучное будущее нашей страны. Сегодня как никогда востребованы ваши знания, способность к нестандартным решениям, целеустремленность.
Желаю вам успехов в воплощении самых смелых планов, новых свершений, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть во всех делах вам сопутствует удача!
Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока
На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
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