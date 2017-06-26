Новая профессия «Управление ТОР» появится в России

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», сообщается на сайте Минвостокразвития. Соответствующая программа разработана Государственным университетом управления (г. Москва) и ДВФУ.

Сегодня в Дальневосточном регионе действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 проекта строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тысяч специалистов.

– К 2020 году в Дальневосточном округе планируется создать 80 тысяч новых рабочих мест, более 45 тысяч из них – в рамках территорий опережающего развития. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды. Готовить таких специалистов будут по специальной программе, разработанной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) совместно с Государственным университетом управления и ДВФУ, – говорит генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров «Управление предприятиями ТОР» направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках территорий опережающего развития. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития. Планируется, что практику с возможным последующим трудоустройством студенты будут проходить на предприятиях ТОР.

В дальнейшем планируется также развитие механизма целевого обучения студентов с третьего-четвертого курсов для дальневосточных компаний. Эта программа обеспечит молодыми высококвалифицированными кадрами ключевых работодателей ДФО, подчеркнули в АРЧК ДВ.