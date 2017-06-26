Морские пехотинцы приведут оружие к бою

На полигоне Тихоокеанского флота «Бамбурово» экипажи, участвующие в конкурсе «Морской десант – 2017», проведут подготовку техники и выверку прицельных приспособлений боевых машин.

Морским пехотинцам и курсантам предстоит подготовить вооружение и военную технику к прохождению основного этапа соревнований для определения рейтинга среди команд морской пехоты под названием «Эстафета», сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Так, экипажам боевых машин предстоит произвести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку пулеметов по плавучим мишеням. Качество приведения оружия к бою и выверка оптических прицелов оказывает существенное влияние на результаты стрельбы, которые являются одним из главных критериев в проводимых соревнованиях.

По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Дальневосточного высшего военного командного училища, с небольшим отрывом на втором месте идет команда Рязанского училища ВДВ, замыкают тройку лидеров морские пехотинцы Балтийского флота.

На финальной гонке каждая из команд-участниц выставит лучшие экипажи. Они будут отстаивать право называться победителем конкурса «Морской десант – 2017» и представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе в Приморском крае.