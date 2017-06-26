Больше половины гостей и участников ВЭФ будут жить на острове

Организаторы третьего Восточного экономического форума подготовили 6,5 тысячи гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций, сообщается на сайте forumvostok.ru.
Из них 3,5 тысячи находятся на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
– Для максимально комфортного размещения участников организаторами ВЭФ были заключены договоры о бронировании номеров с 22 гостиницами Владивостока и кампусом ДВФУ, – уточняется в сообщении оргкомитета форума.
Напомним, третий Восточный экономический форум пройдет 6–7 сентября на острове Русском во Владивостоке.
На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
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