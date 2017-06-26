Прямая линия – зеркало жизни

…На недавней встрече жителей Шкотовского района с начальником краевого УВМД РФ Николаем Афанасьевым местные посетовали: дескать, давно не видели своего участкового. На что генерал-майор ответил: – Счастливчики! Значит, у вас нет проблем.

Если спроецировать эту историю на карту нашей страны, то «участковый» в России есть. Да еще в звании полковника ФСБ запаса. И ему приходится работать за чиновников, решая проблемы, не допускать которые – прямая компетенция регионов. Тому свидетельство – ежегодная прямая линия с президентом РФ. В этом году Владимиру Путину было задано более двух миллионов вопросов. Он ответил на 73. Из всех вопросов, задаваемых президенту РФ, большинство можно было закрыть силами местных чиновников, не дожидаясь прямой линии. Так, жительница Ставропольского края рассказала, что ей и ее землякам, пострадавшим от паводков в 2016 году, не выплатили компенсацию. Хотя региональные власти отчитались, что деньги получили все.

Что касается «утопленницы» из Ставрополья, то после обращения к президенту РФ она сразу же получила 60 тысяч рублей...

Онкобольная из Мурманской области пожаловалась на качество российской медицины. Ей поставили неправильный диагноз и, соответственно, лечили несуществующие хвори. Когда же девушке диагностировали рак, время уже было упущено. Еще во время прямой линии губернатор Мурманской области пообещала направить больную в одну из лучших клиник страны. Это здорово! Но, чтобы получить помощь, девушке, потерявшей время для лечения по вине врачей, пришлось обращаться к главе государства.

После жалобы жителей Находки на прямую линию о загрязнении воздуха города угольной пылью Генеральная прокуратура РФ начала проверку соблюдения природоохранного законодательства в Приморье. Хотя находкинцы уже давно обращались с этой проблемой к региональной власти. И даже организовывали акции протеста...

И это далеко не все примеры благополучного решения чаяний россиян после их обращения к президенту РФ. Отсюда вывод: может быть, надо заставить работать чиновников на местах, чтобы у россиян было меньше вопросов к главе государства? Чтобы он мог заниматься глобальными проблемами. И не тратил свое драгоценное время на прямые линии.