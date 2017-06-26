В больницу Находки доставили пассажира круизного лайнера

Японский турист с круизного судна Costa NeoRomantica, экстренно доставленный в больницу Находки с «острым животом», успешно прооперирован.

В настоящее время гражданин Страны восходящего солнца находится в реанимации в удовлетворительном состоянии под наблюдением специалистов, сообщили в пресс-службе региона.

Сигнал о том, что одному из туристов океанского лайнера, направляющегося во Владивосток, стало плохо, врачи получили ночью.

– В это время лайнер находился в 120 милях от Находки, следуя во Владивосток. Было принято решение направить к судну спасательный буксир для транспортировки туриста в больницу для оказания экстренной помощи. Оперативно сработали специалисты Центра медицины катастроф Приморья и хирурги Находкинской центральной городской больницы. 68-летний японский турист своевременно доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно проведена экстренная операция, – сообщили подробности в краевом департаменте здравоохранения.

В ближайшее время, как только состояние иностранного пациента улучшится, его переведут из реанимации в общее отделение.

Между тем происшествие не повлияло на маршрутный график Costa NeoRomantica. Вчера круизное судно во второй раз зашло во Владивосток. Как и планировалось, в семь утра лайнер пришвартовался у Морского вокзала, а часом позже с видовой площадки терминала прозвучали слова приветствия и праздничный барабанный бой. Более тысячи туристов, прибывших в Приморье из японского порта Канадзава, увидели яркие танцевальные и вокальные номера, исполненные творческими коллективами молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

На нижней площадке Морского вокзала специально для иностранных гостей развернулась ярмарка сувениров с региональной символикой.

До отхода судна туристы успели побывать в Приморской картинной галерее и познакомиться с музеями города – музеем Дальневосточного федерального университета, краевым музеем имени Арсеньева, музеями современного искусства «Заря» и военной техники на Садгороде.

Также в программу пребывания круизных туристов включено посещение подводной лодки «С-56» и видовой площадки в районе фуникулера. Изюминкой экскурсионного маршрута стало «мини-путешествие» по Транссибирской магистрали.

Отметим, это второй визит лайнера в Приморье в этом сезоне. Впервые гости и жители края увидели Costa NeoRomantica в мае этого года. Тогда лайнер привез в регион более тысячи туристов из Республики Корея и Японии.

Напомним: с мая по сентябрь этого года круизные суда зайдут в Приморье 14 раз.