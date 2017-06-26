Приморские гиды готовятся к первой аттестации

Уже около 50 гидов Приморья выступили с желанием пройти первую аттестацию. Подать документы для участия в отборе можно до конца недели.

В Приморье экскурсоводы и гиды-переводчики впервые пройдут аттестацию, напомнили в пресс-службе края. За 10 дней, с 15 по 25 июня, уже поступило почти 50 заявок, однако допустить к экзамену можно пока не всех.

– Мы выбираем кандидатов исходя из новых правил, разработанных для организации работы гидов-переводчиков. Но пока не все имеют достаточную профессиональную квалификацию, хотя опыт работы у многих значительный, – заявила председатель комиссии по подготовке к аттестации Дарья Гусева. – По результатам первого этапа отбора мы планируем набрать группы, аттестация каждой из которых пройдет в начале и середине июля, поэтому пока подготовка и прием документов продолжаются. Осталась еще неделя, чтобы заявить о себе и уже сейчас начать профессионально развиваться.

По словам организаторов, предварительно сама аттестация назначена на вторую половину июля. Экзамен включит в себя письменный и устный тест. На этом этапе квалификация будущих аттестованных гидов будет оцениваться по таким параметрам, как знание краеведческого материала, оперирование терминологией, стилистика речи, логические связки, манера изложения, приветливость. Итоговая выдача пакета выпускных документов запланирована на 17 июля.

Участники добровольной аттестации получат именной бейдж, сертификат, методические рекомендации.

Отметим, аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков пока проходит на добровольной основе. По данным Министерства культуры РФ, уже с 1 января 2019 года она может стать обязательной.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики представляют огромную ценность для рынка туристических услуг.

– Это тот уникальный ресурс, на котором лежит колоссальная ответственность. Они помогают формировать представление о территории за счет предоставления достоверной информации и правильного слога. Туристический поток прошлого года уже составил более трех миллионов человек, и с каждым годом эта цифра будет только увеличиваться. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы приобрели приятные впечатления от посещения края, а это невозможно без профессиональной работы экскурсоводов и гидов-переводчиков, – отметил глава ведомства.