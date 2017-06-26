Июль Владивостоку глобальных катаклизмов не обещает

Второй летний месяц в приморской столице ожидается «весьма пестрым», заявил главный синоптик края начальник Примгидромета Борис Кубай.

– Температура воздуха в крае в среднем ожидается на 1–2 градуса выше нормы, на побережье — около нормы, – приводит слова Бориса Кубая сайт «Примпогода». – Больше всего осадков может выпасть в юго-восточных и восточных районах Приморья — от полутора до двух месячных норм.

Что касается солнечных дней, то, как обычно, в континентальной части края их будет больше, чем на побережье.

Не обойдется и без туманов. Но, как подчеркивает синоптик, июльские туманы имеют свойство рассеиваться к обеду.

Также приморцев ждут частые грозы с кратковременными ливнями. Что касается тайфунов, то Борис Кубай обнадежил: не исключено, что, проходя над Японским морем, один или два из них могут прижаться к южному или юго-восточному побережью Приморья, но глобальных катаклизмов ждать не стоит.