Историю помним: приморцы проверили знания событий Великой Отечественной

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» показала, что больше всего интересуются историей именно в Приморье.

Международная акция состоялась еще 22 апреля. Тестирование можно было пройти на специальном сайте (кдгр.рф), сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края. По данным ведомства, проверить свои знания по истории Великой Отечественной решилось более 22 тысяч жителей Приморья, что почти вдвое больше, чем в Красноярском крае, который занял второе место по числу участников.

Помимо россиян тест проходили и иностранцы – граждане Китая, КНДР, Республики Корея, Египта, Турции, Финляндии, Великобритании, Беларуси, Монголии, Армении и других стран. Всего тест прошли почти 355 тыс. человек. Проверить свои знания по истории решили в основном молодые люди, средний возраст которых чуть старше 18 лет. По сравнению с прошлым годом участники несколько «помолодели»: тестирование прошли ребята 14-18 лет. Минимальный возраст участника – 8 лет, максимальный – 89 лет. Большинство сдававших – женщины (59 проц. против 41 проц. мужчин).