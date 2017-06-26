Ветераны пригласили школьников в музей

В пришкольных лагерях Владивостока прошли мероприятия, посвященные памятной дате 22 июня: беседы, викторины, конкурсы рисунков, спортивные состязания.

Ребята приняли участие в городском торжественном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ», возложении цветов к Вечному огню и шествии со свечами памяти и скорби.

Также школьники посетили музей Боевой славы в совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Первореченского района. Экскурсию по музею провел участник Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин. Школьники не только могли увидеть военные экспонаты, размещенные в музейных витринах и на стендах, но и подержать их в своих руках. Ребята поблагодарили ветерана и пригласили его 2 сентября в свою школу на урок мужества, посвященный окончанию Второй мировой войны.