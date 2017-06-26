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Несовершеннолетний подросток украл у своего односельчанина телефон в Приморье
17:52
Маленькая девочка скончалась под упавшим телевизором в Приморье
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В Приморье разгорелись поисковые войны Эксклюзив
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В Приморье стали чаще перевозить людей и реже грузы
17:31
Поля конопли обнаружены в Приморье
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РФ хочет привлечь в ДФО корейские инвестиции до 3 миллиардов долларов
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Минвостокразвития предлагает расширить формат участия Республики Корея на III ВЭФ
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Чемпион Дальнего Востока по ММА задержан в Приморье Видео
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Последние дни июня во Владивостоке будут прохладными
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Пьяный приморец без прав устроил смертельное ДТП
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Во Владивостоке арестовали рояль
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Лишь на 18 приморских пляжах официально разрешено купаться
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Более 25 тысяч систем «ЭРА-ГЛОНАСС» поступят в Приморье летом
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Школьнику разорвало губу в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
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Ветераны пригласили школьников в музей

В пришкольных лагерях Владивостока прошли мероприятия, посвященные памятной дате 22 июня: беседы, викторины, конкурсы рисунков, спортивные состязания.

Ребята приняли участие в городском торжественном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ», возложении цветов к Вечному огню и шествии со свечами памяти и скорби.

Также школьники посетили музей Боевой славы в совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Первореченского района. Экскурсию по музею провел участник Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин. Школьники не только могли увидеть военные экспонаты, размещенные в музейных витринах и на стендах, но и подержать их в своих руках. Ребята поблагодарили ветерана и пригласили его 2 сентября в свою школу на урок мужества, посвященный окончанию Второй мировой войны.

Автор : Отдел новостей «В»

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