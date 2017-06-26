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Первые в России беспилотные автобусы появятся во Владивостоке

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» проведут испытания первого беспилотного автобуса MatrЕshka на острове Русском.

Соглашение о сотрудничестве подписали в Москве проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и глава «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин, сообщили в пресс-службе вуза. Стороны заявили о взаимной готовности включиться в развитие технологического кластера на острове Русском.

В ДВФУ планируется создание новых лабораторий беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены.

Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса MatrЕshka, который будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится этим летом, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики. Первый автобус планируется запустить на третьем Восточном экономическом форуме.

Платформа беспилотного автобуса получила поддержку межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России, который курирует реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что MatrЕshka – это полностью автономный транспорт, разработанный резидентами Сколково. Он позволяет перевозить пассажиров, грузы и может работать в качестве коммунальной техники.

Так как в России пока не установлены нормы для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания автобуса проводились на закрытых площадках Сколково.

Как ожидается, запуск автобуса на Русском обратит внимание на необходимость своевременной подготовки законодательной базы для внедрения новейших разработок в опытную эксплуатацию и позволит продемонстрировать технологический потенциал России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор : Отдел новостей «В»

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