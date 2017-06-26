Парапет на Некрасовском путепроводе окрашивают в черно-белый цвет

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке продолжается ремонт и покраска дорожных ограждений.

Работы выполняются ночью, чтобы не создавать помехи для движения автотранспорта в дневные часы, уточнили в пресс-службе мэрии.

По информации муниципального учреждения «Содержание городских территорий», дорожные рабочие уже провели предварительную подготовку парапетных ограждений к покраске – очистку и грунтование антикоррозийными смесями. Часть ограждения уже окрашена в черно-белый цвет. В ближайшее время работы по проспекту 100 лет Владивостоку будут завершены и дорожные рабочие приступят к ремонту ограждений на улице Гоголя.

Напомним, что во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству. Ежедневно специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по поручению администрации города заняты в наведении чистоты и порядка на улицах города, в парках, скверах, на автобусных остановках и в других уголках города. Ведутся работы по ремонту дорожного полотна, установке и обслуживанию дорожных знаков, нанесению разметки.