Парапет на Некрасовском путепроводе окрашивают в черно-белый цвет

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке продолжается ремонт и покраска дорожных ограждений.
Работы выполняются ночью, чтобы не создавать помехи для движения автотранспорта в дневные часы, уточнили в пресс-службе мэрии.
По информации муниципального учреждения «Содержание городских территорий», дорожные рабочие уже провели предварительную подготовку парапетных ограждений к покраске – очистку и грунтование антикоррозийными смесями. Часть ограждения уже окрашена в черно-белый цвет. В ближайшее время работы по проспекту 100 лет Владивостоку будут завершены и дорожные рабочие приступят к ремонту ограждений на улице Гоголя.
Напомним, что во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству. Ежедневно специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по поручению администрации города заняты в наведении чистоты и порядка на улицах города, в парках, скверах, на автобусных остановках и в других уголках города. Ведутся работы по ремонту дорожного полотна, установке и обслуживанию дорожных знаков, нанесению разметки.
На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
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