Осьминог Хэнк составил компанию морским воронам и восточным окуням

Осьминог хорошо перенес карантин и переведен из научно-адаптационного корпуса в основное здание Приморского океанариума, сообщили в пресс-службе организации.
Напомним: пойманный месяц назад у острова Русского осьминог получил широкую известность, когда ему удалось сдернуть крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбраться наружу. Видео «гуляющего» головоногого разошлось по Интернету и СМИ.
У пойманного беглеца не нашли никаких заболеваний и патологий. У него хороший аппетит, что подтверждает отсутствие у животного стресса. Хэнк с удовольствием ест гребешок, креветок и красную рыбу. Вкус пищи осьминоги распознают не языком, преобразованным в терку, а щупальцами.
Компанию осьминогу составили морские вороны, керчаки и восточные окуни. Хэнк спокойно отнесся к такому соседству и особого интереса к рыбам не проявляет. Он обживает водоем, курсируя из одного конца в другой, или обследует щупальцами смотровое окно.
Справка «В»
Обычный вес гигантского осьминога 1—10 кг. Может обитать на глубине до 750 метров и пройти за день до 4 километров.
На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
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