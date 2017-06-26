Ольга Голодец: Мы готовим хорошие предложения по поддержке молодых семей

Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до сентября, сказала вице-премьер правительства России Ольга Голодец, отвечая на вопрос, до какого времени будет принято решение о продлении программы материнского капитала.

– До принятия проекта бюджета, до конца сентября – начала октября, – отметила Голодец, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

Правительство обсуждает возможность продления программы материнского капитала в рамках мер демографической политики, отметила она.

Вице-премьер выразила надежду, что в ближайшие месяцы правительство представит план решения проблем с яслями.

– Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты по мерам поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми блоками правительства, я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей, – сказала Голодец, уточнив, что предложения будут по разным вопросам, в том числе и по яслям.