Ольга Голодец: Мы готовим хорошие предложения по поддержке молодых семей

Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до сентября, сказала вице-премьер правительства России Ольга Голодец, отвечая на вопрос, до какого времени будет принято решение о продлении программы материнского капитала.
– До принятия проекта бюджета, до конца сентября – начала октября, – отметила Голодец, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».
Правительство обсуждает возможность продления программы материнского капитала в рамках мер демографической политики, отметила она.
Вице-премьер выразила надежду, что в ближайшие месяцы правительство представит план решения проблем с яслями.
– Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты по мерам поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми блоками правительства, я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей, – сказала Голодец, уточнив, что предложения будут по разным вопросам, в том числе и по яслям.
На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
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