Какой бы ни выдалась погода, городские специалисты продолжают работу по озеленению Владивостока.

Сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» высаживают новую рассаду цветов, ухаживают за клумбами и цветниками, ведут формовочную обрезку кустарников, а также выполняют множество других работ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас городские озеленители заняты в прополке клумб и цветников от сорняков. Там, где это необходимо, досаживают цветочную рассаду. Кроме этого, активно ведется работа по покосу травы на газонах и откосах во всех уголках города.

Стоит отметить, что красочные клумбы и цветники радуют жителей и гостей приморской столицы своим цветением с ранней весны до поздней осени. Город украшают более 400 тысяч цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии.