Какой бы ни выдалась погода, городские специалисты продолжают работу по озеленению Владивостока.
Сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» высаживают новую рассаду цветов, ухаживают за клумбами и цветниками, ведут формовочную обрезку кустарников, а также выполняют множество других работ.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас городские озеленители заняты в прополке клумб и цветников от сорняков. Там, где это необходимо, досаживают цветочную рассаду. Кроме этого, активно ведется работа по покосу травы на газонах и откосах во всех уголках города.
Стоит отметить, что красочные клумбы и цветники радуют жителей и гостей приморской столицы своим цветением с ранней весны до поздней осени. Город украшают более 400 тысяч цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии.
На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
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