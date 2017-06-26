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Всем рахмат. За дружбу!

В столице Приморья уже четверть века отмечают Сабантуй – праздник плуга
Всем рахмат. За дружбу!

По традиции окончание весенних полевых работ – а именно этому событию посвящен праздник Сабантуй – татары, чуваши и башкиры Приморья отмечали в минувшую субботу в парке Минного городка. Вместе с многочисленными жителями и гостями Владивостока.

Организаторы торжества – владивостокская общественная организация татар и башкир «Дуслык» (что значит «Дружба»). Поэтому Сабантуй – это не только праздник труда, но и в первую очередь праздник дружбы людей, которые ударно потрудились, а сейчас хорошо отдыхают. Благо тому способствовала солнечная погода.

Гостей Сабантуя ждали плов, который приготовили здесь же в большом казане, чтобы угостить всех желающих, и еще сочные шашлыки. Правда, их можно было отведать только за деньги. Праздничные столы украшали национальные кулинарные изделия: самса, баурсак (кусочки теста, зажаренные во фритюре), балеш (пироги с разнообразной начинкой), хворост, начиненный джемом, пирожки, икмак (лепешки с мясом). Аппетит разгорался от одного вида этих вкусностей и сладостей. Хотелось попробовать все и сразу. И много. В этом году на Сабантуе детей угощали и гречневой «солдатской» кашей и чаем. Впервые этот ритуал гостеприимства апробировали год назад, за что спасибо командованию Тихоокеанского флота. За ребятишками в очередь пристраивались мамочки и бабушки, мол, малыши без посторонней помощи не справятся. Родительницам в каше отказывали, а бабушкам накладывали полную тарелку: старики – они те же дети.

«Кто не знает прошлого, тот не увидит своего будущего», – гласит татарская пословица. Поэтому Сабантуй прошел согласно давним традициям: звучали песни на татарском языке, собравшиеся танцевали под народные мелодии, боролись на поясах куреш, состязались в гиревом спорте, бились мешками на бревне. И хотя часть публики не понимала, о чем поют на сцене солисты и коллективы художественной самодеятельности, под зажигательные народные мелодии в современной аранжировке танцевал и стар и млад.

Более всего привлекли зрителей состязания борцов на поясах, как юного возраста, так и взрослых. Возбужденная публика поддерживала батыров одобрительными выкриками. То есть все было как в стародавние времена в Татарстане, Чувашии и Башкирии, откуда в разные годы приехали в Приморье представители этих республик...

– Празднование Сабантуя в столице Приморья стало уже традицией. В крае есть несколько территорий, которые начали праздновать Сабантуй по нашему примеру. Например, тот же город Артем. Сабантуй – праздник разных национальностей. Но запевалы сегодня – представители Татарстана и Башкирии. В честь праздника проходят спортивные соревнования и интересные мероприятия. И, конечно же, здесь великолепная национальная кухня. Мы предлагаем представителям всех диаспор, которые проживают во Владивостоке, проводить свои праздники. Тогда наш город будет дружнее, – убежден Тахир Ибашев.

Впервые Сабантуй, внесенный ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества, стали отмечать в нашем крае 24 года назад по инициативе Жавдята Гиззатуллина, жителя села Вольно-Надеждинского. Он давно ушел из жизни, но праздник прижился и постепенно переместился из глубинки в столицу Приморья.

– Я думаю, что межнациональный праздник удался на славу. В парк Минного городка пришло много людей. Главная задача нашего Сабантуя – знакомить жителей города с традициями разных народов. Владивосток – многонациональный город. Но много ли мы знаем о культуре, обычаях своих соседей, живущих рядом? Хотелось бы, чтобы люди больше узнавали о национальных традициях народов, с уважением к ним относились. Сабантуй – это межнациональное мероприятие, на которое помимо татар, башкир и чувашей приходят русские, украинцы, корейцы и представители других национальностей. Мне кажется, что наш край сегодня – это многократно уменьшенная модель бывшего Советского Союза, где братство народов было не пустым звуком. И не важно, где организован Сабантуй, в большом городе или в маленьком селе. Главное, чтобы люди не забывали свои традиции, свой язык, свои песни и танцы, не отрывались от национальных корней, – рассказал корреспонденту «В» Тахир Ибашев.

В конце мероприятия победителю в национальной борьбе куреш торжественно вручили живого барана. Под аплодисменты зрителей агнца вознесли на сцену. И хотя четвероногий рогатый приз сопротивлялся, будто чувствовал свою участь, судьба его была предрешена. После награждения барана отпустили пощипать траву около сцены.

Необходимо отметить, что на Сабантуе-2017 с приветственной речью выступили представители китайского народа – две студентки из Дальрыбвтуза. Они старались излагать свои мысли на русском языке, но что говорили, непонятно. Присутствующие поняли только слова «дружба», «спасибо» и «Владивосток». Свой торжественный спич девушки закончили на родном китайском языке, по-русски поклонившись в пояс. Гостей из Поднебесной провожали овациями. Китайские студентки – первые зарубежные гости Сабантуя за всю его 25-летнюю историю. Дай бог, не последние! Есть слух, что на Сабантуй-2018, в год выборов президента России, приедет делегация из дружественного нам Китая. А почему бы и нет? Во-первых, у Владивостока уже есть три побратима на китайской стороне. Во-вторых, в китайской провинции Шаньдун, едва ли не круглогодично поставляющей в Приморье овощи и фрукты, хоть и не проживают татары с башкирами, но там тоже много земледельцев. И они наверняка с удовольствием посетили бы столицу нашего региона.

Кстати, в этом году на Сабантуе были замечены граждане США, которые с нескрываемым интересом наблюдали за действом на сцене.

На этом всем читателям «В» рахмат! Что значит спасибо.

      

Автор : Сергей КОЖИН

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Всем рахмат. За дружбу!
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