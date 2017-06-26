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«Адмирал»: свистать всех наверх

На этой неделе во Владивосток съедутся все потенциальные игроки хоккейного клуба «Адмирал». С 5 июля начинается официальный сбор команды. А 3 и 4 июля спортсмены пройдут обязательный медицинский осмотр.
«Адмирал»: свистать всех наверх

Весь июль у команды на базе спорткомплекса «Фетисов-арена» предстоят тренировки на льду, слаживание по тройкам и пятеркам, физические нагрузки в тренажерных залах и пробежки на открытом воздухе, отработка приемов и бросков, подготовка игровых розыгрышей стандартных и нестандартных положений на льду.

Главный тренер Александр Андриевский уже сообщил о предстоящих товарищеских играх со спарринг-партнерами и контрольных матчах. Первой серьезной проверкой готовности станут товарищеские встречи с национальной сборной Республики Корея. Корейские хоккеисты готовятся к участию в Олимпийских играх на домашнем льду в Сеуле, Пусане и Пхенчхане. Естественно, они хотят блеснуть на домашней арене в феврале 2018 года, поэтому сейчас корейцы готовятся по максимуму. Некоторые знатоки предвещают, что предстоящие поединки станут «избиением младенцев». Ведь при всем уважении к корейскому хоккею «Адмирал» на голову сильнее национальной сборной РК.

А вот первый предсезонный турнир на Кубок президента Казахстана станет уже проверкой сил и возможностей самих «моряков». Традиционное международное соревнование пройдет с 6 по 12 августа в Астане. Помимо дальневосточников в нем примут участие «Барыс» (Астана), «Авангард» (Омская область), «Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Давос» (Швейцария). Главными соперниками здесь для нас являются хозяева турнира, а также участники плей-офф минувшего чемпионата страны – «Авангард» и «Трактор».

Во второй половине августа предстоит участие еще в одном турнире на Кубок Республики Башкортостан. Здесь количество участников ограничено: «Адмирал», «Салават Юлаев» (Уфа), «Нефтехимик» и «Лада» (Тольятти). С 15 по 18 августа клубы проведут в Уфе по одной встрече друг с другом. Набравший больше всего очков станет победителем.

КХЛ готовит новинки первенства

Начало юбилейного (десятого) регулярного чемпионата КХЛ 2017/18 намечено на 21 августа. Финиш запланирован на апрель следующего года. Устоявшийся календарь будет в значительной мере изменен из-за предстоящей зимней Олимпиады, которая состоится в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Поэтому клубы не будут играть почти весь февраль.

Вот как выглядит приблизительное расписание грядущего первенства: 21 августа 2017 – начало февраля 2018 года и начало марта – апрель. Также в календаре сезона будут предусмотрены небольшие (до одной недели каждый) перерывы из-за этапов Еврохоккейтура-2017/18. После регулярного первенства начнутся игры плей-офф на выбывание.

«Моряки» ставят перед собой цель не просто пробиться в эту стадию турнира, но и преодолеть 1/8 финала (напомним, в этом году им этого не удалось).

Всего за Кубок Гагарина поборются не менее 28 клубов. В Западной конференции: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Йокерит», СКА, «Слован», «Спартак», «Витязь», «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Северсталь», «Сочи», «Торпедо», ЦСКА. Восточная конференция будет представлена следующими клубами: «Автомобилист», «Ак Барс», «Лада», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик», «Трактор», «Югра», «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Металлург» (Новокузнецк), «Салават Юлаев», «Сибирь», «Кунь Лунь Ред Стар».

В предстоящем сезоне болельщики уже не увидят ХК «Медвешчак». Хорваты покинули чемпионат, не справившись с финансовым бременем. Со следующего сезона клуб вновь будет выступать в Австрийской лиге. Свои финансовые проблемы удалось решить «Металлургу» из Новокузнецка, клуб остается в КХЛ.

В КХЛ просятся эстонцы, шведы и англичане. Активно ведутся переговоры с эстонским и шведским клубами «Ильвес» и «Краунс». Это молодые команды, они начали свое существование лишь в 2016 году в Таллине и Стокгольме соответственно. За первым клубом стоит крупный бизнес Эстонии при поддержке местного олимпийского комитета, второй клуб образовали власти столицы Швеции. Решение об их участии будет принято до конца июля. Активно просится в КХЛ еще один клуб – из Великобритании (его название пока держится в секрете), но вряд ли англичане успеют пройти все необходимые для вступления в лигу процедуры.

По этой причине и календарь игр пока не представлен командам и широкой публике. В среднем каждой команде предстоит провести по 60 матчей за сезон, не считая игр плей-офф.

«Адмирал» свое участие в чемпионате начнет с выездной серии в центре России. В конце августа или в первых числах сентября «моряки» вернутся на родной лед. 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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