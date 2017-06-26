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Под маской Центробанка

Финансисты предупреждают: мошенники завлекают граждан компенсацией от главного банка страны

В Банк России продолжают обращаться граждане с просьбой о выдаче компенсаций за ранее приобретенные лекарства и медицинские приборы. Получить такое возмещение предлагают мошенники, представляющиеся гражданам в качестве сотрудников Центробанка и различных властных структур, но на самом деле не имеющие к этим организациям никакого отношения. 

Приморцев уже не раз предупреждали о подобных аферах, но в последнее время злоумышленники заметно активизировались, сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

…Сергею Семенову, монтажнику-высотнику с 40-летним стажем, пребывающему ныне на заслуженном отдыхе, позвонила по телефону неизвестная женщина. Представившись сотрудником отдела утилизации Центрального аппарата Банка России, она сообщила, что на основании приказа Банка России проводилась конфискация имущества компании, реализующей некие приборы для лечения. Пенсионеру объяснили: поскольку он являлся клиентом этой фирмы, то ему положена компенсация. Поделившись с супругой неожиданной новостью, мужчина засомневался: вроде бы не покупали ничего… Но через некоторое время с ним связался якобы юрист Центрального аппарата Банка России, сообщив сумму компенсации – 450 тысяч рублей, а также рабочий номер телефона для связи.

450 тысяч – сумма немаленькая. Самим-то уже и не очень актуально, а сын весь в кредитах, на двух работах разрывается, семью содержит – очень бы эта компенсация пригодилась… А тут еще и супруга вспомнила, что все-таки заказывала какие-то приборы по почте в какой-то фирме пару лет назад – ничего не получила, правда, да и денег не много потеряла, но пострадала. Значит, и компенсация положена!

Позже супругам снова позвонили. На этот раз якобы из Владивостокского отделения Банка России. Представившаяся старшим финансистом женщина сообщила, что для вскрытия банковской ячейки с полагающимися пенсионерам деньгами необходимо перевести 22 тысячи рублей на имя некоего гражданина.

Сергей Семенов не пожалел этой суммы в надежде получить в разы больше. После этого ему в очередной раз позвонили якобы из Владивостокского отделения Банка России и известили: платеж прошел, ячейка вскрыта, но деньги «зависли», так как программа выплат в Центральном аппарате Банка России по приказу Банка России аннулирована. Также пенсионеру посоветовали: чтобы деньги не пропали, необходимо по тем же реквизитам оплатить страховой сертификат в размере 157 тысяч рублей. После оплаты привезти деньги должны были сотрудники инкассации.

Крупная сумма, запрошенная мошенниками, заставила пенсионера задуматься. Почувствовав неладное, он решил обратиться напрямую в Центральный банк РФ и позвонил в Дальневосточный главк Банка России. И уже его сотрудники объяснили мужчине, что он, скорее всего, стал жертвой мошенников. Информацию о происшествии банкиры передали в полицию. Однако свои средства пенсионеры уже вряд ли вернут…

Как объяснили в Дальневосточном ГУ Банка России, преступная схема, которую в данном случае использовали аферисты, проста: граждане получают звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда, министерства здравоохранения, министерства финансов и других учреждений и сообщают о положенном возмещении ущерба от действий мошенников в прошлом. Например, о компенсации за купленные медицинские товары, услуги психологов и экстрасенсов, участие в финансовых пирамидах и т.д.

Для получения обещанной компенсации мошенники, как правило, предлагают что-то оплатить: подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег и т.п. Кроме того, преступники требуют предоставления паспортных данных и банковских реквизитов. Очевидно, что после перевода денег никаких компенсаций не следует.

Как правило, основной целевой аудиторией для жуликов является социально незащищенный слой населения – пенсионеры, однако стать потенциальной жертвой может каждый. Преступники порою очень убедительны.

Например, позвонивший по телефону мошенник может представиться адвокатом и даже назвать фамилию из официального списка коллегии адвокатов города или края. Потенциальным жертвам могут для убедительности направить даже якобы копии паспорта, служебного удостоверения, судебного решения, исполнительного листа и других документов. Это вызывает доверие людей. Однако на самом деле эти документы являются сфальсифицированными.

Получила распространение и преступная схема, когда человеку по телефону предлагают вложить деньги в «высокодоходный накопительный сертификат» в Центральном банке России. При этом их необходимо перевести на счет некоего вымышленного «финансового представителя» Банка России. Но связаться с этим «представителем» после перевода, естественно, уже не удается.

Похожая плутовская схема – поддельные почтовые уведомления о выплатах и компенсациях. Гражданин получает по почте на бланке с некоторыми реквизитами Банка России уведомление о том, что судом принято решение о выплате компенсации за приобретение лекарств, биодобавок, медицинских приборов или за оплату услуг экстрасенсов и психологов. В фальшивом уведомлении указывается контактное лицо и номер телефона. Для большей убедительности пройдохи предупреждают свою жертву о том, что в случае игнорирования письма компенсация перейдет в пользу государства.

Гражданин, поверивший такому письму, попадает в сети к аферистам, которые далее действуют по схеме, аналогичной первой.

Мошенничества с использованием СМС-сообщений – одна из самых распространенных схем, в которых злоумышленники прикрываются именем Банка России. Гражданин получает СМС-сообщение с текстом примерно следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: 00000000000. ЦБ РФ». В качестве отправителя может быть указан короткий номер 900, а также номера с кодом 8 800. Вместо «ЦБ РФ» может быть указано «Служба безопасности ЦБ» или Centrobank.

Человек, позвонивший по указанному в сообщении номеру, попадает в фальшивую службу безопасности якобы Банка России, где его убеждают в том, что в системе произошел сбой, и предлагают:

– подойти к ближайшему банкомату и провести операции, которые ему укажут;

– сообщить данные своей карты для того, чтобы ее можно было разблокировать (возможны и другие варианты).

Если человек выполнит указания мошенников, с его карты будут списаны деньги.

Банк России напоминает: ведомство не работает с физическими лицами, в том числе не рассылает СМС-сообщения, не принимает, не начисляет и не выплачивает денежные средства, включая компенсации, и не блокирует банковские карты граждан.

Автор : Александр КАРАСЕВ

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