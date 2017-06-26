На улицах города сказали нет наркотикам

Вчера, 26 июня, Владивосток уличными акциями отметил Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

В парке Суханова и на набережной Спортивной гавани прошли профилактические мероприятия, организованные муниципальным учреждением «Молодежный ресурсный центр», работающим при администрации Владивостока.

Также в акции приняли участие специалисты краевого наркологического диспансера и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Волонтеры Молодежного ресурсного центра рассказывали жителям города о негативных последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ. Желающие могли узнать о работе сотрудников службы по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и психоактивных веществ, получить консультацию о возможности пройти бесплатное лечение, узнать адреса и телефоны специализированных медицинских учреждений.

Кроме того, горожане и гости приморской столицы участвовали в тематической викторине. Вытянув билет с вопросом о здоровье, за правильный ответ участники получали полезный приз. Также в рамках акции волонтеры раздавали буклеты и листовки по антинаркотической тематике.

В пресс-службе краевого УМВД РФ сообщили: с начала года приморские полицейские выявили 2015 наркопреступлений, из незаконного оборота изъяли свыше 600 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Традиционно в Приморье большую часть изъятых наркотиков составляют наркотические средства каннабисного ряда – марихуана, гашиш и гашишное масло, изготавливаемые из местного сырья – дикорастущей конопли, очагами которой поражены многие районы края. Для борьбы с этим наркосодержащим растением в крае ежегодно проводится оперативно-профилактическая операция «Мак». В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел уже выявлено 10 незаконных посевов, уничтожено 22 очага дикорастущих наркосодержащих растений.

Также серьезную опасность представляют наркотики синтетического ряда, которые все больше замещают наркотические средства опийной группы. На территории Приморского края зафиксировано изготовление синтетических наркотиков и их поступление в регион из центральной России и Юго-Восточной Азии. С начала года полицейские изъяли почти 180 кг синтетических наркотиков.