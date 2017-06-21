Запасайтесь овощами на две недели

Продовольственная ярмарка развернется на центральной площади Владивостока сегодня, 23 июня, и в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Горожане смогут приобрести здесь картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, молоко, кондитерские изделия.

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию.

Общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор – администрация города приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

На следующей неделе – 30 июня и 1 июля – ярмарка на площади проводиться не будет. Здесь состоятся праздничные мероприятия, посвященные 157-летию Владивостока.