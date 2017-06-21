За соблюдением ПДД следят 76 видеокамер

За прошедшую неделю в Приморье возбуждено около 20 тыс. дел по результатам работы комплексов фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

За дорожным движением на территории края в автоматическом режиме следят 76 комплексов фотовидеофиксации на 52 рубежах контроля.

По результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 19773 дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 12,7 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе краевой ГИБДД, за нарушение скоростного режима возбуждено 18152 дела (сумма штрафов составила 9,8 млн рублей). За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку, – 1586 дел (2,4 млн рублей). За остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и на тротуаре заведено 35 дел (37 тыс. рублей).

При этом в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено свыше 3 тысяч постановлений в отношении собственников ТС, не оплативших своевременно административные штрафы. За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки направлено в суды 66 административных материалов.

Отмечается, что сейчас в крае работают комплексы фотовидеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено ПДД.