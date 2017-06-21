Военные собирают металлолом

Вертолет армейской авиации Ми-26 доставил на чукотский остров Врангеля экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО).

– Тридцать военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское, расположенного на острове Врангеля, – сообщила пресс-служба ВВО.

После завершения работ экологический взвод приступит к очистке от металлолома территории мыса Гаваи.

Как стало известно информагентству «Интерфакс», военнослужащие до начала октября планируют собрать, спрессовать, отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Собранный мусор на Большую землю перевезут судами вспомогательного флота и организаций, задействованных в выполнении «северного завоза».

В 2016 году экологическое подразделение округа очистило более 10 гектаров территории острова, было собрано более 1 тыс. тонн металлолома, в том числе более 26 тыс. использованных бочек, предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов, крупногабаритный металлический мусор.