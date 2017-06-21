Владивостокские дрифтеры стали лучшими

Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.
В субботу, 17 июня, прошли одиночные заезды, а в воскресенье, 18 июня, парные. По итогам двух дней соревнований победу одержала Екатерина Седых, вторым стал Роман Нехай, бронзовая награда у Алексея Линькова. Стоит отметить, что все призеры – гонщики из Владивостока.
– Результат – он всегда командный, – отметила Екатерина Седых, победительница соревнований РДС-Восток. – Общими усилиями мы на первом месте в личном зачете и в командном. Здорово, что меня поддерживает огромное количество людей – болельщики, мой тренер, наши механики. Спасибо им за это большое.
Отметим, что на очереди у пилотов российской дрифт-серии – соревнования в Хабаровске, которые пройдут 15 и 16 июля на большой парковке арены «Ерофей». А вот во Владивосток дрифт вернется только в сентябре. 2 и 3 сентября на «Примринге» зрителей ждет финал РДС-Восток.
Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.
Краевое отделение Пенсионного фонда России обслуживает 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910 инвалидов и участников Великой Отечественной, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. тружеников тыла, сообщили в пресс-службе ведомства.
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