Владивостокские дрифтеры стали лучшими

Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.

В субботу, 17 июня, прошли одиночные заезды, а в воскресенье, 18 июня, парные. По итогам двух дней соревнований победу одержала Екатерина Седых, вторым стал Роман Нехай, бронзовая награда у Алексея Линькова. Стоит отметить, что все призеры – гонщики из Владивостока.

– Результат – он всегда командный, – отметила Екатерина Седых, победительница соревнований РДС-Восток. – Общими усилиями мы на первом месте в личном зачете и в командном. Здорово, что меня поддерживает огромное количество людей – болельщики, мой тренер, наши механики. Спасибо им за это большое.

Отметим, что на очереди у пилотов российской дрифт-серии – соревнования в Хабаровске, которые пройдут 15 и 16 июля на большой парковке арены «Ерофей». А вот во Владивосток дрифт вернется только в сентябре. 2 и 3 сентября на «Примринге» зрителей ждет финал РДС-Восток.