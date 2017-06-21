Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии

Краевое отделение Пенсионного фонда России обслуживает 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910 инвалидов и участников Великой Отечественной, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. тружеников тыла, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ветераны войны в соответствии с действующим законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении. Так, две пенсии – трудовую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность, вдовы погибших военнослужащих.

Средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной 34200 руб., у участников – 36700 руб., у ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», – 28500 руб.

Кроме того, ветераны и участники Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную выплату, общий размер которой с учетом стоимости набора социальных услуг составляет 5054 руб., и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.