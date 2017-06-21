В крае запретили эксплуатацию 60 пассажирских автобусов

В Приморье озвучили промежуточные итоги полицейской операции «Перевозчик», которая стартовала в крае 13 июня и продлится, как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, вплоть «до особого распоряжения».

Сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение правил дорожного движения водителями пассажирских автобусов и такси, а также техническое состояние транспортных средств.

За время проведения рейдов сотрудниками полиции пресечено порядка 500 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта. 57 % нарушителей – водители такси. Среди наиболее распространенных нарушений ПДД: превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки людей. Все водители привлечены к административной ответственности.

По результатам осмотров транспортных средств, задействованных для перевозки людей, выявлены технические неисправности и запрещена эксплуатация 60 неисправных автобусов.

На устранение недостатков, выявленных в ходе проверок технического состояния автомобилей и пассажирских автобусов, выдано 20 предписаний, к административной ответственности привлечено 13 руководителей.