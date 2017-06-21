В крае запретили эксплуатацию 60 пассажирских автобусов

В Приморье озвучили промежуточные итоги полицейской операции «Перевозчик», которая стартовала в крае 13 июня и продлится, как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, вплоть «до особого распоряжения».
Сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение правил дорожного движения водителями пассажирских автобусов и такси, а также техническое состояние транспортных средств.
За время проведения рейдов сотрудниками полиции пресечено порядка 500 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта. 57 % нарушителей – водители такси. Среди наиболее распространенных нарушений ПДД: превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки людей. Все водители привлечены к административной ответственности.
По результатам осмотров транспортных средств, задействованных для перевозки людей, выявлены технические неисправности и запрещена эксплуатация 60 неисправных автобусов.
На устранение недостатков, выявленных в ходе проверок технического состояния автомобилей и пассажирских автобусов, выдано 20 предписаний, к административной ответственности привлечено 13 руководителей.
Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.
Краевое отделение Пенсионного фонда России обслуживает 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910 инвалидов и участников Великой Отечественной, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. тружеников тыла, сообщили в пресс-службе ведомства.
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