Скоростной поезд избавит от пробок на границе

Соединить китайский город Чанчунь с Владивостоком можно высокоскоростной железнодорожной магистралью.
Об этом заявил представитель провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу в ходе встречи с заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым.
– Такой проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Чанчунь – Владивосток предлагают китайские инвесторы, – уточнили в пресс-службе Минвостокразвития. – Мы уверены в перспективности такой магистрали, особенно с учетом того, что она оказывается в составе единой линии до Пекина. Мы считаем, что реализация этого проекта интересна как китайской, так и российской стороне.
В перспективности проекта партийный лидер не сомневается. В качестве аргумента товарищ Баинь Чаолу привел в пример строительство высокоскоростной магистрали Чанчунь – Хуньчунь (Китай). В свое время было высказано немало сомнений и критических замечаний об этом проекте. Тем не менее стройка была завершена, и сегодня эта магистраль плотно загружена.
Для российских граждан открытие такой дороги может стать долгожданным избавлением от автобусных пробок на государственной границе, в которых туристы сейчас вынуждены простаивать по несколько часов.
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