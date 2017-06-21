Незаконного мигранта выдворили из РФ

Приморская полиция подвела итоги операции «Нелегал-2017», сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили объекты возможного пребывания иностранцев на территории Октябрьского района. Выявлено 22 иностранных гражданина, нарушивших режим пребывания в России.
Правонарушители были доставлены в отдел по вопросам миграции, где у них сняли отпечатки пальцев и проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории России.
Иностранцев оштрафовали за нарушение правил въезда (режима пребывания) в РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 44 тысячи рублей. Одного нарушителя миграционного законодательства суд решил выдворить за пределы Российской Федерации.
Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.
Краевое отделение Пенсионного фонда России обслуживает 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910 инвалидов и участников Великой Отечественной, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. тружеников тыла, сообщили в пресс-службе ведомства.
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