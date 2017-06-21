Незаконного мигранта выдворили из РФ

Приморская полиция подвела итоги операции «Нелегал-2017», сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили объекты возможного пребывания иностранцев на территории Октябрьского района. Выявлено 22 иностранных гражданина, нарушивших режим пребывания в России.

Правонарушители были доставлены в отдел по вопросам миграции, где у них сняли отпечатки пальцев и проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории России.

Иностранцев оштрафовали за нарушение правил въезда (режима пребывания) в РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 44 тысячи рублей. Одного нарушителя миграционного законодательства суд решил выдворить за пределы Российской Федерации.