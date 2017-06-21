Молодые ученые поделятся идеями

В субботу, 24 июня, в рамках празднования Дня молодежи во Владивостоке состоится научно-популярное мероприятие Science Slam.

На сцене амфитеатра набережной Спортивной гавани выступят с рассказом о своих собственных исследованиях, разработках и открытиях молодые ученые приморской столицы.

Начало интеллектуально-развлекательного мероприятия в 14 часов, уточнили в пресс-службе мэрии. Science Slam – это международный проект популяризации науки, в рамках которого молодые ученые в неформальной обстановке остроумно и интересно рассказывают о научных идеях и собственных исследованиях.